Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova, a raspuns, ieri, in cadrul unei intalniri online cu prahovenii, intrebarilor legate de oportunitatea organizarii alegerilor locale și a inceperii noului an școlar cu elevii in salile de clase. Șeful administrației județene, care…

- Premierul merge astazi in Parlament. Ludovic Orban a fost chemat de aleși sa explice cum a gestionat pandemia de coronavirus. De asemenea, trebuie sa vina cu raspunsuri clare despre organizarea alegerilor locale și despre noul an școlar.

- Președintele organizației județene Suceava a Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, constata ca acum in toiul verii, in plina pandemie, ”PSD și PNL iși dau din nou mana pentru a putea pune mana pe țara” opinand ca ”urmeaza amanarea alegerilor locale și parlamentare”. ”Marcel Ciolacu, președintele…

- Alianța USR PLUS a transmis, marti, un apel public pentru declansarea unor consultari intre partidele care participa la aleegrile locale si presedintele Klaus Iohannis si Guvern, pentru stabilirea unor masuri de protectie, in contextul epidemiei de coronavirus. Alianta considera ca in actualul context…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, il someaza pe premierul Ludovic Orban sa spuna urgent daca se impune amanarea alegerilor in contextul actualelor date epidemiologice. Social-democratul cere totodata și un anunț ferm privind posibilitatea deschiderii școlilor din septembrie. „Ludovic Orban…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a organizat astazi, 20 iulie 2020, o intalnire pe tema desfasurarii alegerilor locale din anul 2020. Evenimentul a reunit reprezentanti ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educatiei, respectiv ai Ministerul…

- Proiect de lege privind prelungirea mandatelor aleșilor locali. Un proiect de lege privind prelungirea mandatelor aleșilor locali ar urma sa fie finalizat cel tarziu maine, pentru a intra saptamana viitoare in dezbaterea Parlamentului. Inițiativa a aparut dupa ce judecatorii Curții Constituționale au…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca Partidul National Liberal trebuie sa vina la masa negocierilor cu toate fortele politice si impreuna sa decida care este data alegerilor locale. El a precizat ca in alegerea acestei date trebuie sa se tina cont sa nu fie pusa in pericol viata…