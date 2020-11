Ciolacu anunță dezastrul de după parlamentare: Va fi un colaps economic Marcel Ciolacu a vorbit despre un ”dezastru național” care ar urma dupa alegerile parlamentare. Liderul PSD a spus ca din cauza masurilor economice pe care PNL refuza sa le ia, dupa 6 decembrie ”va urma șomaj și un colaps economic”. Ciolacu a precizat, la Romania TV, ca PSD nu va repeta figura de la investirea guvernului Ludovic Orban, cand a votat pentru, și a anunțat ca social-democrații nu vor guverna cu PNL. ”Actualul guvern este și corupt și incompetent. Vom intra iar in stare de urgența și carantina, nu se ia nicio masura coerenta pentru a stopa acest trend. Nu a fost niciun fel de prevenție.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

