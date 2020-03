Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimaer al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți, la Parlament ca nu va onora invitația premierului in exercițiu, Ludovic Orban, de discuta, la Guvern, pentru stabilirea datei in care vor avea loc alegeri locale.Citește și: Premierul desemnat NU știa despre alerta de coronavirus…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a transmis duminica o scrisoare catre premierul interimar Ludovic Orban, in care il anunta ca refuza invitatia acestuia de a participa la consultari privind stabilirea date alegerilor locale. Ciolacu noteaza ca prioritatea Guvernului ar trebui sa fie stabilirea…

- Premierul interimar Ludovic Orban a spus joi ca daca luni nu se va intruni cvorumul in Parlament PSD este de vina.„PSD deține 42% din Parlament și inseamna ca boicoteaza o procedura constituționala. Ca atare, responsabilitatea in cazul in care nu va exista cvorum este exclusiv responsabilitatea…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a depus luni la Parlament lista noului Cabinet, care cuprinde aceiasi ministri ca in Guvernul anterior, precum si programul de guvernare actualizat."Conducerea PNL a aprobat in unanimitate componenta Cabinetului, pe care o voi prezenta in calitate de premier…

- Premierul nominalizat Ludovic Orban depune luni la Parlament programul de guvernare actualizat si lista guvernului, pentru a incepe procedura de investire a Executivului. El a precizat ca este multumit de activitatea ministrilor, dar ca decizia finala privind componenta Guvernului revine forului de…

- Premierul nominalizat Ludovic Orban depune luni la Parlament programul de guvernare actualizat si lista guvernului, pentru a incepe procedura de investire a Executivului. El a precizat ca este multumit de activitatea ministrilor, dar ca decizia finala privind componenta Guvernului revine forului…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Braila, ca PSD nu susține organizarea alegerilor anticipate. Presedintele interimar al PSD a a criticat intenția președintelui și a premierului de declanșare a anticipatelor. Ciolacu spune ca un astfel de demers „ar arunca Romania…

- Tema alegerilor anticipate Foto. presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa discute, vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban, pe tema alegerilor anticipate. Seful statului a afirmat joi ca acestea sunt posibile si ca si premierul îsi doreste acest…