Ciolacu: Alianța USR-AUR trebuie să propună o soluțția pentru rezolvarea crizei politice Alianta USR-AUR trebuie sa propuna o solutie pentru rezolvarea crizei politice, afirma presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care argumenteaza ca inlocuirea lui Florin Citu cu Ludovic Orban sau cu Dan Barna nu rezolva problemele romanilor. “Citu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece si Barna, si Ghinea, si Nasui! Si ei au guvernat Romania in ultimul an de zile! Desi acum nu mai recunosc asta, in motiunea depusa uitand sa-si mentioneze propria activitate dezastruoasa! Alianta USR-AUR trebuie sa propuna o solutie pentru rezolvarea crizei politice. Inlocuirea lui Citu cu Orban sau cu Barna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Cițu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece și Barna, și Ghinea, și Nasui! Și ei au guvernat Romania in ultimul an de zile! Deși acum nu mai recunosc asta, in moțiunea depusa uitand sa-și menționeze propria activitate dezastruoasa!", a atras

- Alianta USR-AUR trebuie sa propuna o solutie pentru rezolvarea crizei politice, afirma presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care argumenteaza ca inlocuirea lui Florin Citu cu Ludovic Orban sau cu Dan Barna nu rezolva problemele romanilor. "Citu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece si Barna,…

- Marcel Ciolacu a lansat din nou critici la adresa membrilor coaliției de guvernare, vineri. Liderul PSD a scris, pe Facebook ca „odata cu Cițu trebuie sa plece și Barna, și Ghinea, și Nasui” și ca „Alianța USR-AUR trebuie sa propuna o soluție pentru rezolvarea crizei politice”.

- Premierul Cîțu a postat un mesaj pe Facebook joi dimineața, la câteva ore dupa ce a decis revocarea ministrului Justiției Stelian Ion, iar partenerii de guvernare USR-PLUS au anunțat ca vor susține o moțiune de cenzura împotriva guvernului daca actualul prim ministru ramâne în…

- Ana Birchall, fost ministru al Justitiei, isi manifesta indignarea fata de faptul ca Guvernul refuza sa diminueze subventiile pentru partide, asa cum a promis Florin Citu in urma cu noua luni. „Nu sunt bani pentru majorarile salariale, legale, dar sunt bani pentru plata integrala a subventiilor partidelor…

- "Motiunea "Romania liberala", sustinuta de Florin Citu, este motiunea modernizarii PNL si a modernizarii Romaniei, iar reformele demarate la ministerul Muncii sunt piatra de temelie pentru reforma statului. Reusita acestei motiuni pentru PNL se va vedea in alegerile din 2024. Florin Citu si echipa pe…

- "Motiunea "Romania liberala", sustinuta de Florin Citu, este motiunea modernizarii PNL si a modernizarii Romaniei, iar reformele demarate la ministerul Muncii sunt piatra de temelie pentru reforma statului. Reusita acestei motiuni pentru PNL se va vedea in alegerile din 2024. Florin Citu si echipa pe…

- Copresedintele AUR, George Simion, a declarat ca parlamentarii partidului nu vor vota motiunea de cenzura a PSD, dar vor vota pentru înlaturarea Guvernului Cîtu, "care, în numai 6 luni, a facut multe pagube". În tabara puterii, Dan Barna a spus ca parlamentarii USR…