- Marcel Ciolacu a declarat ca programul de relansare economica prezentat de PNL și Klaus Iohannis este doar un lung șir de discursuri triste, iar la final transmite celebra vorba: ”nasol moment, faina coliva”.

- „Se lungeste plictiseala! Relansarea economica a tarii dintre gaurile terenului de golf, cu liberali pe post de stegulete este cea mai ciudata imagine a anului. Presedintele Iohannis este clar cu mintea la crosa, nu la firmele locale, iar cei cateva zeci de liberali plictisiti de audienta rezista doar…

- Calin Popescu Tariceanu are un mesaj dur la adresa Guvernului Orban și a președintelui Iohannis. Liderul ALDE considera ca planul de redresare economica ce va fi anunțat astazi vine cu mare...

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara ca, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, nu are la aceasta data nicio discutie institutionala pe tema prelungirii starii de alerta. "In acest moment, eu nu am nicio discutie institutionala in ceea ce priveste prelungirea…

- Camera Deputatilor a amanat, miercuri, dezbaterea propunerii legislative a UDMR privind consacrarea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania, fiind retrimisa la comisia de specialitate pentru doua saptamani.Proiectul a fost scos de pe ordinea de zi a plenului de…

- Moment delicat la conferința PSD de duminica: liderului partidului, Marcel Ciolacu (52 de ani), i s-a facut rau in timp ce prezenta programul economic al partidului. Ciolacu citea programul economic, iar dupa cateva minute de lectura a inceput sa pronunțe tot mai greu, a devenit foarte palid, s-a sprijinit…

- Liderul interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anunțat ca a trimis liderilor formațiunilor politice parlamentare o scrisoare in care le cere sa lucreze impreuna pentru realizarea unui ,,plan pentru Romania”, declarandu-se convins ca fiecare dintre acestea are experți in diferite…