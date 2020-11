Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat joi ca Daniel Tudorache nu va fi validat de viitorul Parlament pentru ca acesta nu mai este in acest moment membru al PSD. „A inceput o ancheta dupa ce s-au intocmit listele. Am avut o discutie cu el, tot respectul pentru decizia sa, in acest moment nu mai este membru al PSD si presedinte al PSD Sector 1. Tudorache nu va fi validat de viitorul Parlament, pentru ca prima regula este sa fii membru al PSD. Domnul Tudorache nu mai este. Este o decizie curajoasa, nu s-a cramponat de aceasta functie”, a declarat Ciolacu pentru hotnews.ro. Cum ar fi fost…