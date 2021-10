Stiri pe aceeasi tema

- „Noi am depus o moțiune de cenzura care va fi marți in Parlament. PSD are cel mai mare grup din Parlamentul Romaniei, atat la Camera, cat și la Senat – 157 de parlamentari. Mai sunt 3 independenți care au zis ca și semneaza, și voteaza. Suntem 160. Toți vom fi prezenți marți la vot și vom vota la vedere.…

- Purtatorul de cuvânt al USR PLUS Ionut Mosteanu a anuntat ca Biroul Politic al partidului a mandatat parlamentarii formatiunii sa sustina orice motiune de cenzura ajunge prima la vot, fie cea USR PLUS - AUR, fie cea depusa de PSD. El a mai spus ca alesii partidului din BPR vor solicita ca motiunea…

- Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, susține ca nici nu se pune problema unei refaceri a coaliției de guvernare, atata timp cat Florin Cițu este premier. Discuția se va schimba, insa, daca Florin Cițu va caștiga șefia PNL, insa cei de la USR-PLUS vor fi deschiși la dialog, insa nu-l vor…

- Intreaga discuție politica se invarte in acest moment in jurul congresului PNL, spune Dan Barna. Liderul USR PLUS crede ca moțiunea nu va ajunge la vot și spune ca guvernul format acum „are un picior rupt și o glezna scrantita”. Barna spune ca și-ar dori ca marți sa se voteze moțiunea de cenzura,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a transmis sambata colegilor un mesaj pe grupurile interne ale partidul in care le propune ca PSD sa depuna propria moțiune de cenzura. Mesajul a fost trimis inaintea Biroului Politic Național de duminica.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este exclus ca social-democrații sa voteze un guvern minoritar PNL, precizand ca militeaza ori pentru un guvern minoritar PSD, ori pentru un guvern minoritar USR, ori pentru alegeri anticipate.

- "Apel matinal" - Invitat: Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR Purtatorul de cuvânt al BNR Dan Suciu. Foto arhiva: gov.ro. "Apel matinal" - Invitat: Dan Suciu, purtator de cuvânt al BNR RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Emisiunea: "Matinal" - Rubrica:…