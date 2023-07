Stiri pe aceeasi tema

- Intre 2.000 si 2.500 de mercenari din grupul Wagner, care a organizat o rebeliune armata in Rusia in 23 si 24 iunie, au sosit in mod organizat in Belarus incepand din 11 iunie, potrivit estimarilor publicate de Motolko Pomoghi, un portal al opozitiei din aceasta tara, citat miercuri de EFE. ”Avem date…

- Armata rusa se retrage in mai multe sectoare in sudul si estul Ucrainei, anunta vineri seful gruparii paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin, care contrazice astfel anunturi ale Kremlinului potrivit carora contraofensiva ucraineana este un esec, relateaza AFP. "Armata (rusa) se retrage in zonele…

- Fortele ucrainene isi consolideaza pozitiile si ataca pe frontul de sud, dupa ce au avut un "succes partial" in ultimele 24 de ore, si rezista unui asalt rusesc masiv in est, a declarat miercuri un oficial cu rang inalt al Ministerului Apararii de la Kiev, relateaza Reuters. Ucraina a raportat recucerirea…

- Fortele ucrainene castiga teren, apropiindu-se de orasele Melitopol si Berdiansk din regiunea Zaporojie din sud, a declarat miercuri, 21 iunie, un purtator de cuvant al statului-major al Ucrainei, citat de Agerpres . Andrii Kovalev a mentionat numele catorva sate, afirmand ca ucrainenii ”au avut succes…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri ca deja a inceput contraofensiva ucraineana, dupa cum o demonstreaza desfasurarea de intariri inamice pe front, transmite agenția de știri spaniola EFE, citata de agerpres.ro."Putem constata cu certitudine ca contraofensiva (ucraineana) deja a inceput",…

- Ucraina a declarat vineri ca epicentrul luptelor a ramas in estul țarii, intr-un moment in care confruntarile din sud au reaprins speculațiile privind inceputul contraofensivei majore pe care Kievul o anunța de luni de zile, potrivit Hotnews. „Situația ramane tensionata de-a lungul intregii linii de…

- Armata ucraineana efectueaza mai multe ”acțiuni ofensive” in zona orasului Bahmut, care este ocupat de trupele ruse, a anuntat pe canalul sau de Telegram ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Malyar, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro . Malyar a spus ca fortele armate ucrainene au preluat cateva…

- "Contraofensiva are loc deja de cateva zile", a declarat el intr-un interviu acordat miercuri seara televiziunii italiene Rai, care l-a difuzat joi dimineata."Acesta este un razboi intens de-a lungul unei frontiere de 1.500 kilometri. Actiunile noastre au inceput deja", a adaugat Podoliak, consilier…