- Ludovic Orban a precizat ca Marcel Ciolacu si Victor Ponta pot fi sanctionati pentru nepurtarea mastii. „Ba da, pot fi amendati. (...) Oricum, un comportament total incorect din partea unor care se pretind lideri. Aici forta exemplului e cea mai importanta. In spatii inchise exista obligativitatea…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) urmeaza sa discute pe 27 mai sesizarea asupra Legii pentru aprobarea OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, au precizat vineri, pentru…

- Ordonantele de urgenta privind acordarea unor facilitati pentru credite si unele masuri fiscale au fost modificate in comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor, printre amendamente numarandu-se eliminarea dobanzii la dobanda pentru toate tipurile de credit si posibilitatea ca si restantierii…

- „A fost formularea repetata cu care mi s-a adresat azi, in calitate de lider de grup al PNL, președintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu!”, a scris Florin Roman. „Așa vorbește liderul PSD cu cei care ii spun verde in fata adevarul, cu cei care ii sunt adversari politici! Teoretic, acest impostor…

- Ordonanta de Urgenta care amana plata ratelor la banci, adoptata saptamana trecuta de Guvern, la cerere, nu a mai fost publicata in Monitorul Oficial. Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu spune ca va fi modificata astazi, in sedinta. PSD a criticat demersul Guvernului.Ce spune ministrul de Finante"Ordonanța…

- Parlamentarii au aprobat in unanimitate Decretul privind starea de urgența Foto Arhiva/ Agerpres Parlamentul a adoptat astazi decretul presedintelui Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României pe o perioada de 30 de zile. Presedintele Camerei…

- Parlamentul a aprobat, in unanimitate, instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in contextul pandemiei de coronavirus. Parlamentul s-a intrunit joi, de la ora 12:00, in sedinta comuna online, consacrata solicitarii presedintelui Klaus Iohannis privind incuviintarea starii de urgenta…

- Un incendiu a izbucnit joi seara pe Autostrada A1, intre Sebeș și Oraștie. Un TIR a luat foc, in zona unei parcari aflata pe sensul de mers spre Deva. Un cetațean aflat in trafic a surprins intreaga scena. Mai mulți șoferi aflați in zona au incercat sa stinga focul cu ajutorul unor extinctoare, insa…