- Motivul pentru care un tanar din Blaj a spart geamurile a doua mașini și a distrus ușa unei locuințe Un tanar din Blaj a fost reținut vineri, dupa ce in urma cu patru zile a provocat un scandal, familiei fostei sale iubite. Mai exact acesta le-a distrus ușa de la intrare dar le-a și spart geamurile…

- Opt elevi cu varste cuprinse intre zece si 14 ani au patruns weekendul trecut intr-o scoala din Germania, unde au spart ferestre, au dat foc la gunoaie si au golit stingatoarele de incendii, a anuntat luni Politia din landul german Renania de Nord – Westfalia, informeaza DPA.Pagubele materiale constatate…

- Seiful unei firme de curierat de langa Timisoara a fost spart, in noaptea de marti spre miercuri. Hotii ar fi furat suma de aproximativ 100.000 de euro. Politistii au deschis dosar penal pentru furt calificat si incearca sa afle cine a dat spargerea. “Azi-dimineata, in jurul orei 04:30, politistii Sectiei…

- Soferul chemase serviciile de urgenta pentru ca a auzit zgomote venind din spatele camionului in timpul pauzei.In camionul oprit intr-o parcare de pe autostrada A38, in apropierea satului Grosskorbetha, au fost gasiti zece afgani intre 14 si 20 de ani, a relatat duminica politia federala din Magdeburg.Tinerii…

- In seara zilei de 27 octombrie a.c, angajati ai Politiei Ploiesti au fost sesizati de catre un barbat, prin intermediul Numarului Unic „112”, ca un vecin de-al sau i-a distrus autoturismul, folosind un lemn. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „din primele verificari efectuate la fata locului a…