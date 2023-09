Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu (52 de ani) e un antrenor fericit. A lasat-o pe FC Voluntari pentru Sepsi și n-a ales deloc rau. E neinvins in prima liga, iar in cupele europene a fost la un pas de o performanța istorica: de o aduce pe Sepsi pentru prima oara in istorie in grupele Conference League. Mai mult și-a…

- Hagi tuna și fulgera: Fotbalul romanesc e ZEROFotbalul romanesc este pe butuci de ani buni și lucruri bune nu se intrevad. O spunem noi de mai multa vreme, dar o spune și Gica Hagi, cel mai bun fotbalist roman și managerul care a incercat sa-l revitalizeze cu tinerii crescuți la academia sa de la…

- Farul și Sepsi sunt la un meci de calificarea in grupele Conference League. Dupa rezultatele din tur, echipa lui Gca Hagi este favorita in fața finlandezilor. Duelurile decisive din Norvegia și Finlanda se vor putea vedea in direct pe posturi de televiziune din Romania. Cine transmite Bodo/Glimt – Sepsi…

- Liviu Ciobotariu (52 de ani), antrenorul lui Sepsi, a prefațat meciul cu Aktobe de joi seara, ora 20:00, din turul 3 preliminar al Conference League. Dupa fulminantul 6-0 la general cu CSKA Sofia in turul 2 preliminar, Sepsi OSK va da in runda urmatoare peste Aktobe, vicecampioana din Kazahstan. Manșa…

- Indiscutabil, Sepsi este revelația și surpriza placuta a lunii iulie și a startului noului sezon competițional. Venirea lui Liviu Ciobotariu (52 de ani) a adus liniștea de care clubul avea nevoie. Ciobi a ieșit „Antrenorul lunii iulie” dupa ce a caștigat Supercupa și a inceput excelent campionatul:…

- Judoka roman David Gliga a cucerit a medalia de aur la cat. 73 kg, joi, la Festivalul Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara de la Maribor (Slovenia).Gliga l-a invins in finala pe azerul Suleiman Sukurov. In preliminarii, Gliga a trecut pe sarbul Bogdan Velickovic, in sferturi…

- Emoții mari pentru fanii echipelor din Romania care vor participa in turul trei preliminar al Conference League. FCSB, CFR Cluj, Farul și Sepsi și-au aflat posibilii adversari, iar sorții au fost cei mai duri cu echipa lui Gigi Becali. Cu cine ar putea juca FCSB, CFR Cluj, Farul și Sepsi in turul trei…

- Tehnicianul echipei Sepsi OSK, Liviu Ciobotariu, a declarat, sambata seara, dupa victoria cu Farul Constanta, scor 1-0, din Supercupa Romaniei, ca aceasta este o zi minunata pentru el. Explicația este simpla: a castigat primul sau trofeu din cariera de antrenor! „Este o zi minunata pentru mine. Am castigat…