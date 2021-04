Cinematografele s-ar putea REDESCHIDE de la 1 iunie. Condițiile anunțate de Ministerul Culturii In functie de situatia epidemiologica generala, de particularitatile regionale si locale, operatorii culturali vor pune in aplicare unul dintre urmatoarele scenarii:1. Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor in spatii inchise este permisa fara a depasi 2/3 din capacitatea spatiului in conditiile unei rate a incidentei cumulate mai mici de 3/1.000 de locuitori in localitatile in care se afla acestea. Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restrictionat de nicio dovada medicala.2. Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor in spatii inchise este permisa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Testul pentru Covid poate fi de tip RT-PCR (realizat cu maximum 48 de ore inaintea inceperii evenimentului) sau unul rapid. In functie de situatia epidemiologica generala, de particularitatile regionale si locale, operatorii culturali vor pune in aplicare unul dintre urmatoarele scenarii:SCENARIUL 1Organizarea…

- Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor in spatii inchise este permisa fara a depasi anumite procente din capacitatea spatiului in conditiile unei rate a incidentei cumulate de 3, 5 sau 7,5 la mie in localitatile in care se afla acestea, potrivit unor masuri particulare in domeniul…

- Ministerul Culturii a propus un set de masuri pentru reluarea activitaților in spații inchise de la 1 iunie, iar printre acestea se numara adeverința de vaccinare anti-Covid, testul PCR negativ realizat cu maximum 48 de ore inainte de eveniment sau testele rapide, informeaza Agerpres . In funcție de…

- Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor in spatii inchise este permisa fara a depasi anumite procente din capacitatea spatiului in conditiile unei rate a incidentei cumulate de 3, 5 sau 7,5 la mie in localitatile in care se afla acestea, potrivit unor masuri particulare in domeniul…

- Organizarea si desfasurarea activitatilor cultural-creative in aer liber este permisa fara a depasi numarul de 500 si in conditiile unei rate a incidentei cumulate mai mici de 3 la mia de locuitori, accesul nefiind restrictionat de nicio dovada medicala - propune Ministerul Culturii in setul de masuri…

- Scenariile luate in calcul pentru accesul la evenimente culturale au fost enumerate de ministrul Culturii: - prin prezentarea unei dovezi de vaccinare anti-COVID-19 - prin prezentarea unui test negativ efectuat cu maximum 48 de ore inainte - prin prezentarea unui document medical care sa ateste imunizarea…

- Activitațile din salile de sport și cele de fitness sunt oprite incepand de astazi in localitațile cu o rata de incidența mai mare de 4 la mie insa masura nu se aplica salilor destinate antrenamentului sportivilor de performanta. Decizia a fost luata de Guvern, in ședința de ieri, la propunerea CNSU.…

- Eveniment In localitatile cu rata de infectare peste 4 la mie, circulația este permisa numai pana la ora 20.00 in week-end; magazinele se inchid la ora 18.00 martie 25, 2021 21:36 Circulația persoanelor va fi restricționata incepand cu ora 20.00, fața de ora 22.00, cat este in prezent, iar magazinele…