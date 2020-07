Stiri pe aceeasi tema

- Prime Kapital a lansat pe 17 iunie, odata cu proiecția de la Roman Value Centre, prima rețea de cinematografe in aer liber din Romania. Proiectul este unul unic in țara și este funcțional deja in parcarile a 5 centre comerciale din portofoliul companiei : DN1 Value Centre, Militari Shopping, Zalau Value…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei: “Sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna!”Ministrul Educației spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna. Monica Anisie susține ca situația actuala nu permite ca toți elevii sa fie aduși in clase. Ministrul mai…

- Aproximativ o suta de oameni au stat, miercuri, la coada, in fata Serviciului Crese din cadrul Primariei Timisoara, pentru a-si inscrie copiii la cresa, pentru anul scolar 2020 - 2021, aceasta fiind prima zi de inscrieri. ”In general, asa sunt obisnuiti oamenii. Au facut o lista pe care noi am preluat-o…

- Un barbat a fost ucis, iar un altul ranit grav cu focuri de arma sambata in “zona autonoma” creata de manifestanti intr-un cartier din Seattle, in nord-vestul SUA, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP și preluate de Agerpres. Aceasta “zona autonoma” a fost instituita in cadrul valului national…

- Azi incepe FITS 2020, a 27-a ediție a festivalului, exclusiv online și gratuit! Peste o suta de evenimente din 30 de țari, de pe cinci continente. Peste 14.400 de minute de teatru, dans, muzica, circ contemporan, conferințe, dezbateri, spectacole lectura și spectacole pentru copii vor fi difuzate gratuit,…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat la Nadlac ca strandurile și piscinele raman inchise și in cel de-al doilea „val de relaxare”, cel de la 1 iunie. Se va lua in calcul deschiderea acestora abia dupa alte analize ale situatiei epidemiologice. „In bazinele descoperite sau acoperite sau in piscine…

- La finele lunii trecute, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta solicita directorilor de unitati de invatamant o situatie cu privire la accesul la internet, respectiv tipul de dispozitive folosite pentru invatare, acordul parintilor pentru a participa la intalniri fata in fata online, timp de lucru…