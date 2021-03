Stiri pe aceeasi tema

- Handbalista echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, sambata, dupa victoria cu SCM Ramnicu Valcea (33-24), din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, ca scorul reprezinta diferenta dintre cele formatii in acest moment. "Cred ca am demonstrat si acum doua saptamani ca ne-am…

- Filme semnate de deschizatoarele de drum ale cinematografiei spaniole: Ana Mariscal, prima femeie care a regizat dupa Razboiul Civil spaniol / prima pelicula realizata in Spania in sistemul cinemascop, regizata...

- HC Dunarea Braila a invins-o pe CSU Cluj-Napoca cu scorul de 30-24 (11-13), miercuri, in etapa a 11-a a Ligii Nationale de handbal feminin, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, dupa o repriza secunda de exceptie. Foto: (c) GRIGORE POPESCU…

- Derby-ul dintre cele doua campioane ale Romaniei, CSA Steaua si CS Rapid, s-a incheiat la egalitate, 11-11 (3-1, 1-2, 4-4, 3-4), miercuri, in Bazinul Floreasca-Tolea Grintescu din Bucuresti, in Campionatul National feminin de polo pe apa. Stelistele au condus pe intreaga durata a partidei,…

- Duminica s-au disputat ultimele doua partide din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, iar rezultatele au stabilit configuratia finala a clasamentului, precum si programul optimilor de finala, faza in care s-au calificat toate cele 16 echipe, potrivit news.ro. SCM Ramnicu Valcea -…

- Sambata, 13 februarie 2021, la Sofia, in Bulgaria, se va desfașura a cincea ediție a Campionatelor Balcanice de Atletism in sala ale juniorilor 1 (U20). In lotul național al Romaniei au fost convocați pentru acest concurs 32 de atleți (15 la feminin și 17 la masculin), printre care și doi prahoveni:…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 31-27, de formatia ungara FTC Budapesta, intr-un meci din etapa a noua a grupei A a Ligii Campionilor la handbal feminin, anunța news.ro. In urmatoarea etapa, CSM Bucuresti va juca acasa cu Vipers Kristiansand,…

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adrian Vasile, a declarat inainte de reluarea Ligii Campionilor, ca va avea multe absente la partida din deplasare cu FTC-Rail Cargo Hungaria de pe 9 ianuarie din cauza accidentarilor, dar cu toate acestea este optimist si afirma ca jucatoarele…