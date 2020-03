Cine va trage ponoasele? Deși inca nu am ajuns in punctul critic, la nivel central deja au inceput paruielile intre politicieni, fiecare incercand sa paseze responsabilitatea pe umerii celorlalți. Și, din pacate, dupa cum vedem in Italia și Spania, responsabilitatea va fi destul de mare. Onor guvernul actual da vina pe fosta Putere ca nu ar fi avut magaziile […] Articolul Cine va trage ponoasele? apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

