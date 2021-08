Nicoleta Nuca a fost ceruta recent in casatorie și a spus cel mai sincer ”DA” din viața ei. In acest sens, vedeta iși face deja planuri privind organizarea fericitului eveniment și a dezvaluit cand va avea loc nunta, dar și ce invitați va avea prezenți la petrecere. Totodata, Nicoleta a spus ca o persoana la ca nu s-ar fi așteptat nimeni in fel și chip va fi absenta. Iata cine este, dar și care este motivul pentru care nu va ajunge la nunta!