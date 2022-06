Cine va construi orașul NATO de la Kogălniceanu Ministerul Apararii Naționale condus de Vasile Dincu a anunțat oficial, in sfarșit, la sfarșitul saptamanii trecute, caștigatorul licitației pentru construcția orașelului NATO din Mihail Kogalniceanu. 340.000.000 de euro pentru 25 de firme Ministerul Apararii Naționale a atribuit pe 10 iunie 2022 contractul privind ”Servicii de proiectare și lucrari de execuție pentru un contract clasificat secret de serviciu pentru Realizare infrastructura Bazei 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu”. Valoarea totala a mega-contractului pentru ridicarea orașului NATO de la malul marii este de 1.433.109.102,15 lei, fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

