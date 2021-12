Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți chinezi practica sporturi de iarna, stimulați de apropierea Jocurilor Olimpice, ediția Beijing 2022. Mai mult, amatorii de schi susțin industria hoteliera și pensiunile din apropierea partiilor. Potrivit Raportului privind Dezvoltarea Turismului de Iarna, in perioada 2014-2020, numarul…

- Statele Unite nu vor trimite oficiali guvernamentali la Jocurile Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing, un boicot organizat pentru a protesta impotriva incacarilor drepturilor omului in China, transmite noi.md cu trimitere la europalibera. Sportivii americani vor putea insa participa la Jocurile…

- Autoritațile de la Beijing și Moscova susțin un contact strans in vederea prezenței președintelui Vladimir Putin in China, in perioada Jocurilor Olimpice de Iarna din 2022, a anunțat Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Secretarul de presa al Președinției ruse, Dmitry…

- Pentru a protesta impotriva violarii drepturilor omului in China, președintele american a anunțat, intr-o declarație pentru presa preluata de toate agențiile internaționale de presa, ca are in vedere un boicot diplomatic al Statelor Unite la Jocurile Olimpce de iarna ce urmeaza sa se desfașoare in luna…

- Premierul britanic Boris Johnson ia în considerare un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de anul viitor de la Beijing, în semn de protest fața de situația drepturilor omului în China, a relatat sâmbata cotidianul Times, citat de Reuters.O "discuție activa"…

- Statele Unite au indemnat joi China sa nu limiteze accesul și circulația jurnaliștilor care vor relata despre Jocurile Olimpice de iarna de anul viitor de la Beijing. Clubul Corespondenților Straini din China...

- Reuniunea aniversara organizata cu ocazia a 50 de ani de la revalidarea Republicii Populare Chineze ca membru in cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) a avut loc, luni, la Beijing. China a fost fondator al ONU, dar statutul de membru i-a fost blocat de Statele Unite pana in 1971. Președintele chinez…

- Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie 2022) vor avea loc fara spectatori straini si vor fi rezervate numai publicului chinez, din cauza pandemiei de Covid-19, a anuntat Comitetul International Olimpic (CIO), citat de AFP. De asemenea, conform forului olimpic mondial, doar participantii…