Cine trebuie să depună declarație de avere. Noile reglementări Potrivit legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor și demnitaților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind inființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, se aplica urmatoarelor categorii de persoane obligația declararii averii și a intereselor: 1. Președintele Romaniei; 2. consilierii prezidențiali și consilierii de stat; 3. președinții Camerelor Parlamentului, deputații și senatorii; 4. membrii din Romania in Parlamentul European… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

