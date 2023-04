Cine transmite programul complet al încoronării regelui Charles TVR 1 si TVR INFO vor transmite sambata, 6 mai, de la ora 12.30, ceremonia de incoronare a Majestatii Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit. O echipa a Stirilor TVR – formata din jurnalistii Camelia Csiki si Vlad Ungar, impreuna cu operatorul Laurentiu Langa – va transmite de la Londra, din toate punctele cheie ale evenimentului: Castelul Windsor, Palatul Buckingham, Abatia Westminster. Totodata, incepand de luni, 1 mai, Stirile TVR va demara proiectul „Charles al III-lea. Incoronarea”. Jurnalele si emisiunile informative din urmatoarele zile vor vorbi despre implicatiile politice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

