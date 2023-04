Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru persoanele varstnice din Romania care primesc pensii sub 1.700 de lei. Guvernul a stabilit cine face parte din categoria de romani care va primi bani de la stat. Autoritațile tocmai au facut anunțul. Romanii care primesc bani de la stat, de Paște Cu ocazia sarbatorilor pascale din…

- In plus, persoanele care nu permit verificarea nu vor fi primi banii de concediu, se mai arata in proiect. Legea a fost inițiata de Raluca Turcan. Deputatul liberal atrage atenția ca statul a platit in doar primele doua luni 60 la suta din bugetul destinat concediilor medicale. „Beneficiarii de concedii…

- Vești bune pentru zeci de mii de romani. Se dau bani de la stat, dar și pachete de alimente consistente in urmatoarea perioada. Anunțul a fost facut de Marcel Boloș. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, aduce vești bune. El precizeaza ca voucherul de alimente de 250 de lei va ajunge la romani…

- Romanii vor avea parte de un beneficiu imens, la care nici macar nu se gandeau. Peste 60.000 dintre oameni vor arimi facturi la energie reduse cu 50%. Iati ce categorie este vizata și in ce condiții se ia aceasta decizie importanta.

- Data la care intra banii pentru plata facturilor. Anunt pentru romanii care primesc card de energie Posta Romana va fi cea care va face platile pentru ajutorul de incalzire al celor cu venituri mici, pentru ca aceasta companie are structuri in mediul rural, a precizat ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- Posta Romana va fi cea care va face platile pentru ajutorul de incalzire al celor cu venituri mici, pentru ca aceasta companie are structuri in mediul rural, a precizat ministrul Investitiilor si Proiectelor Euopene, Marcel Bolos.

- Romanii care nu au o situație financiara buna primesc un ajutor din partea statului. Peste 2.4 milioane de cetațeni primesc sprijinul acesta in 2023. Mai exact, este vorba despre sume care pot fi folosite pentru cumpararea de alimente. Cu toate astea, e important de menționat ca fiecare beneficiar trebuie…

Premierul Nicolae Ciuca anunța ca guvernul va adopta astazi o OUG care va reglementa acordarea de tichete pentru plata incalzirii, tichete reglementate de UE.