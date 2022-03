Cine sunt principalii favoriți la câștigarea premiilor Oscar în 2022 Cine sunt principalii favoriți la caștigarea premiilor Oscar in 2022. Cea de a 94-a gala de decernare a premiilor Oscar 2022 are loc astazi, 27 martie, Dolby Theatre din Hollywood. Gala premiilor Oscar 2022 va fi transmisa in direct de postul american ABC, dar și pe VOYO, pentru romani care vor sa urmareasca fiecare detaliu, in timp real. Cine sunt principalii favoriți la caștigarea premiilor Oscar in 2022 In ceea ce privește posibilii caștigatori, exista deja opt filme pe care publicul le are deja in topul favoritelor. Iata deci cine sunt principalii favoriți la caștigarea premiilor Oscar in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La casele de pariuri, Will Smith este vazut drept principalul favorit la castigarea premiului Oscar pentru cel mai bun actor. Smith a jucat rolul principal in King Richard, filmul care spune povestea lui Richard Williams, tatal lui Venus si al Serenei Williams. Smith a intrat atat de bine in rol, incat…

- Ediția cu numarul 94 ale celor mai prestigioase premii din cinematografie va avea loc pe 27 martie la Hollywood, California.Intra acum pe Betano la secțiunea Divertisment, consulta oferta de pariere pentru toate categoriile Premiilor Academiei și alege pronosticul câștigator! ​“THE…

- Nominalizarile pentru Premiile Oscar 2022 au fost anunțate astazi (8 februarie), iar westernul The Power of the Dog, conduce grupul cu 12 nominalizari, cel mai multe de anul acesta. Epopeea științifico-fantastica a lui Denis Villeneuve, Dune, jucata de actorii Timothee Chalamet și Zendaya, a primit…

- Nominalizarile pentru Premiile Oscar 2022 au fost anunțate astazi (8 februarie), iar westernul The Power of the Dog, conduce grupul cu 12 nominalizari, cel mai multe de anul acesta. Epopeea științifico-fantastica a lui Denis Villeneuve, Dune, jucata de actorii Timothee Chalamet și Zendaya, a primit…

- Filmul „Power of the Dog”, regizat de Jane Campion, cu Benedict Cumberbatch in rol principal, a primit cele mai multe nominalizari, 11, pentru editia de anul acesta a premiilor Oscar, informeaza News.ro. Pelicula este urmata de „Dune” cu 10 selectii, „Belfast”, in regia lui Keneth Branagh,…

- DUNE ecranizarea primei parți a romanului Dune de Frank Herbert poate fi vazuta luna aceasta la Cinematograful Independența. Filmul nu este prima incercare de a aduce povestea pe marele ecran, dar prima Post-ul Fanii Dune pot vedea filmul la Cinematograful Independența apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Filmul „Omul-Paianjen: Niciun drum spre casa/ Spider-Man: No Way Home”, cu Tom Holland, Zendaya si Benedict Cumberbatch in distributie, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc, in al doilea weekend de la debut, conform news.ro Pelicula a generat venituri de 1,39 milioane de lei…

- Ce a putut spune Will Smith despre managerul Simonei Halep. Faimosul actor american il intruchipeaza pe tata surorilor Serena și Venus Williams in noua producție cinematografica, „King Richard”, ce a avut premiera pe 21 noiembrie. Intr-una dintre replicile personajului Richard Williams, acesta dezvaluie…