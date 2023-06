Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, George Simion, a nominalizat duminica, la Sibiu, trei dintre candidatii partidului pentru alegerile europarlamentare din 2024 - Avram Fitiu, Cristian Terhes si Gheorghe Piperea.

- Turneul national de prezentare a Programului de Guvernare AUR in 15 puncte ajunge SAMBATA, 24 IUNIE in ALBA IULIA , locatia HOTEL TRANSILVANIA, incepand cu ora 11:00. Documentul va fi pus in dezbatere in cadrul unui eveniment public la care vor participa lideri ai Aliantei pentru Unirea Romanilor, specialisti…

- AUR a solicitat sindicatelor din invațamant sa precizeze daca exista sau nu membri ai Alianței infiltrați in grupurile interne de comunicare ale acestora! George Simion se joaca de-a detectivul!Alianța pentru Unirea Romanilor, prin intermediul președintelui AUR, deputatul George Simion, a transmis…

- O colaboratoare permanent al grupului parlamentar AUR a incercat miercuri de dimineața sa intre in cladirea Parlamentului cu patru gloanțe letale in geanta, relateaza Antena 3. Accesul in Camera Deputaților a fost restricționat, femeia a fost dusa la Secția 17 de Poliție.Presedintele AUR, George Simion,…

- AUR sustine „albirea" abuzului in serviciu. Partidul condus de George Simion face jocurile puterii in Parlament fara nici un fel de jena: proiectul de lege prin care abuzul in serviciu sub 250.000 de lei este dezincriminat a fost sustinut indirect si de senatorii Aliantei pentru Unirea Romanilor. Toti…