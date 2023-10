Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) sustine nevoia de reforma a sistemului fiscal, insa aceasta trebuie analizata din punctul de vedere al sustenabilitatii pe termen mediu si lung si prin consultarea prealabila cu mediul de afaceri. „Europa se afla intr-un context macroeconomic dificil, care a dus…

- Sectorul energiei electrice din Romania are posibilitați de finanțare mai mari ca oricand, motiv pentru care sunt in pregatire foarte multe proiecte de dezvoltare a noi capacitați de producție. In acest context, prinde tot mai mult contur și un proiect care vizeaza exportul unor cantitați mari de energie:…

- ”O sa spun cateva lucruri cu privire la liniile rosii pe care noi le consideram si pe care le-am transmis, de altfel, si Guvenului, dar si Comisiei Europene. Din cate am inteles, maine o sa fie deja o intalnire de Consiliul National Tripartit. Astazi in sedinta noastra de Colegiu National va trebui…

- Romanii au experiența cu energia nucleara și din acest motiv au fost aleși de catre americani sa gazduiasca prima centrala electrica din Europa care va functiona cu reactoare modulare mici (SMR) John Kerry, emisarul presedintelui SUA pentru clima, a declarat intr-un interviu pentru Digi24, de ce Statele…

- John Kerry, emisarul presedintelui SUA pentru clima, a explicat joi, intr-un interviu pentru Digi24, de ce Statele Unite au ales Romania pentru construirea, la Doicesti, a primei centrale electrice din Europa care va functiona cu reactoare modulare mici (SMR).Intrebat de ce a fost aleasa Romania…

- Sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat continua astazi, 17 august, cu proba obligatorie a profilului, care pentru absolvenții de uman este Istoria. La sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2023 s-au inscris peste 33.900 de candidați, dintre care 11.300 sunt din promoțiile anterioare.Libertatea…

- Costuri care au explodat, nu rezolva problemele legate de deșeurile nucleare, iar impactul pozitiv al reactoarelor nucleare de mici dimensiuni asupra schimbarilor climatice ramane deocamdata o simpla promisiune, arata profesoara Allison Macfarlane, fosta șefa a Comisiei de Reglementare Nucleara din…

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Gabriel Andronache a explicat motivele care au stat la baza inițiativei sale legislative.„Nu este prima data cand eu vorbesc despre eficiența energetica. Va multumesc pentru ca alaturi de dumneavoastra am realizat la Brașov o serie de campanii de informare despre…