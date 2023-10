Cine sunt demnitarii mielușei Wizz Air și zmeii Blue Air A devenit o obișnuința ca romanii sa fie batjocoriți de Wizz Air pentru ca aceasta „practica” a companiei maghiare este perpetuata prin susținerea tacita a autoritaților romane care doar mimeaza ca le pasa de cei țepuiți. Cele doua ministere – Transporturi și Economie, care, teoretic, dar și practic, au atribuții privind stoparea batjocurii la care sunt supuși turiștii romani care aleg sa zboare cu Wizz AIR, iși ascund responsabilitate și, totodata, incompetența, in spatele unor comunicate pompoase care incep cu „am informat…”. Adica, am informat pe…X sau Y și de dupa aceea …Dumnezeu cu mila.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

