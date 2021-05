Cine sunt, de fapt, personajele din celebra pictură ”Răpirea din Serai” Celebra carpeta ”Rapirea din serai” a fost nelipsita din casele multor romani pana acum 25-30 de ani insa in ultimul timp a ajuns sa fie tratata cu dispreț iar cei care inca o mai au pe pereții caselor sunt luați la mișto. Dincolo de ceea ce cred unii sau alții despre aceasta carpeta, imaginea pe care o reprezinta este o scena dintr-o opera a lui Mozart, numita chiar ”Rapirea din Serai”, pe un libret de Stephanie Gottlieb, care a revizuit libretul cu acelasi titlu scris de Christoph Friedrich Bretzner. Acțiunea celebrei opere are loc in Turcia. Primul act se desfașoara in palatul sultanului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

