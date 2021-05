Cine sunt, de fapt, cei mai cunoscuți masoni din România. Nu s-au ferit să recunoască public In Romania exista mai mulți masoni decat și-ar fi imaginat oricine, iar unii dintre ei nu s-au fericit niciodata sa recunoasca acest lucru in public. Cristian Popescu Piedone se numara și el printre cei mai cunoscuți masoni din Romania, iar recent a vorbit despre acest lucru. Acesta susține ca odata cu preluarea funcției de primar al sectorului 4 a renunțat la masonerie, intrand in ”adormire”, in contextul in care un mason nu poate demisiona. ”La nicio luna de la investirea ca primar al sectorului 4, am decis, in termeni masonici, sa intru am intrat in adormire. M-am retras. Calitatea de mason,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

