Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile pentru cel de-al patrulea sezon Asia Express – Drumul Imparaților vor incepe luna aceasta. Telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 vor fi in permanența ținuți la curent cu ce se intampla acolo atat pe TV, cat și in online, pe a1.ro, in secțiunea Jurnal de Asia și pe conturile…

- Asia Express, cel mai dur reality show din Romania este gata sa dea startul unui nou sezon. 9 perechi de vedete sunt pe punctul de a incepe aventura vieții lor pe Drumul Imparaților. Cursa va porni din Turcia, va continua cu Georgia, Azerbadian și alte destinații surpriza. Connect-R și Shift, Mihai…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, dedicata pieselor de top, aduce in fata telespectatorilor o serie de personaje spectaculoase, dar si invitati pe masura tematicii. Jurata X Factor si Next Star, Loredana, si taraful Caliu vor face show sambata aceasta, de la 20:00, pe scena transforming show-ului…

- Cresterea cazurilor de COVID-19 in Romania: Raed Arafat nu exclude 10.000 de infectari pe zi. Secretarul de stat din MAI Raed Arafat nu exclude ca Romania va ajunge la 10.000 de infectari pe zi. In ceea ce priveste Pastele, Arafat a precizat ca nimeni nu doreste limitarea drepturilor la activitatea…

- Adriana Trandafir este mereu o fire energica și veșnic cu zambetul pe buze. Artista ascunde insa drame cumplite in spatele fericirii sale care au afectat-o profund la acea perioada, dar in timp au facut-o sa devina femeia puternica de astazi. Iata ce suferințe o facusera pe celebra concurenta de la…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Pediatrie "Sf Maria" din Iasi, medicul Lavinia Ionescu, a declarat, marti, presei ca starea fetitei primita sambata de la Spitalul Husi este una "multumitoare" din punct de vedere al leziunilor pe care le are."Fetita a fost detubata, respira spontan inca din cursul…

- Pe Adriana Trandafir o cunoaște toata lumea, dar puțini dintre fanii ei știu ca marea artista are o fata superba, pe nume Maria Speranța, deoarece vedeta a pastrat intotdeauna o oarecare discreție in ceea ce-i privește viața personala. Iata care este motivul pentru care frumoasa ei fiica locuiește departe…

- „Acum ca Inalta Curte ne-a explicat cine are dreptul sa inainteze candidatul, sa speram ca vom avansa in acest proces”. Reacția aparține liderului Pro Moldova, Andrian Candu, dupa ce Curtea Constituționala a declarat neconstituțional decretul privind numirea repetata a Nataliei Gavrilița, la funcția…