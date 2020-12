Stiri pe aceeasi tema

- Deșeuri: Comisia solicita Romaniei sa inchida și sa reabiliteze depozitele ilegale de deșeuri (scrisoare de punere in intarziere). Natura: Comisia solicita Romaniei sa asigure protecția habitatelor și a speciilor (scrisoare de punere in intarziere). Apa: Comisia solicita Romaniei sa respecte normele…

- Comisia Europeana a transmis Romaniei mai multe scrisori de punere in intarziere, solicitand sa asigure protecția habitatelor și a speciilor, sa respecte normele UE privind apele reziduale urbane și sa sa adopte programe naționale de control al poluarii atmosferice, anunța MEDIAFAX.Comisia…

- Deșeurile, natura, apa și calitatea aerului sunt domenii in care Romania are o legislație neconforma cu directivele Uniunii Europene, iar Comisia Europeana este nemulțumita de lipsa de acțiune, așa ca a inițiat, vineri, mai multe proceduri de infringement.

- Comisia Europeana a transmis Romaniei mai multe scrisori de punere in intarziere, solicitand sa asigure protecția habitatelor și a speciilor, sa respecte normele UE privind apele reziduale urbane și sa sa ad...

- De la inceputul lunii noiembrie, deșeurile din plastic și hartie vor fi plasate intr-un container separat in Sfantu Gheorghe. Dupa cum se știe, de mai mult timp TEGA colecteaza impreuna deseurile din hartie si plastic, deoarece sunt transportate impreuna la Statia de la Let, unde deșeurile sunt sortate…

- CHIȘINAU, 8 oct - Sputnik. De indemnizații din partea statului vor beneficia atat absolvenții instituțiilor de invațamant din țara, cat și cei care au absolvit o facultate sau un program de studii cu profil pedagogic peste hotarele țarii. © Sputnik / Владимир ФедоренкоOrarul examenelor de absolvire…

- O firma din Olanda a realizat și testat recent „sicriul viu”, realizat din compost facut din miceliu – rețeaua de fibre subțiri aflata sub palaria ciupercilor. Inventatorul lui este Bob Hendrikx, un bio-proiectant in varsta de 26 de ani, care a studiat la Universitatea Tehnica din Delft. El spune ca…

- Marimea plaților informale efectuate anual de catre parinți in invațamantul general constituie 782,5 milioane lei anual. Estimarile arata ca parinții platesc anual circa 232,8 milioane lei pentru carți și caiete suplimentare, 332,6 milioane lei pentru lecțiile individuale in școala sau in afara ei,…