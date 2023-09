Stiri pe aceeasi tema

- Romania primește sambata vizita Israelului, in grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024, iar selecționerul Edi Iordanescu și-a definitivat lotul pentru jocul care se va disputa pe Arena Naționala din București, de la ora 21:45.

- Giovanni Becali a prefațat duelul dintre Romania și Israel, din preliminariile EURO 2024, și a avut un avertisment pentru „tricolori”. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (liveTEXT pe GSP.ro și Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12 septembrie, de la 21:45 (liveTEXT…

- Fostul mare internațional Gica Mihali, 31 de selecții la naționala in anii '90, subliniaza importanța „dublei” din preliminarii cu Israel și Kosovo și le transmite un mesaj actualilor „tricolori”: „Pana cand o sa tot spuneți ca o luați de la capat?” Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de…

- Ca urmare a numarului mare de bilete achiziționate pana acum la partida Romania – Israel, din preliminariile EURO 2024, FRF a scos spre vanzare bilete și in sectoarele de la inelul 3 ale Tribunei 1, ale Arenei Naționale.

- Emma Raducanu a facut o vizita secreta la București. Jurnaliștii de la Daily Mail scriu ca jucatoarea care a caștigat in anul 2021 US Open a fost sa-și vada bunica din Romania. Niculina Raducanu le-a spus jurnaliștilor ce mancare i-a cerut nepoata ei și care a fost programul din cele cateva zile in…

- Romania a intors miraculos meciul cu Elveția de la Lucerna și ramane in „carțile” calificarii la Campionatul European din anul 2024. Echipa lui Edi Iordanescu a jucat foarte slab, dar a reușit sa egaleze in ultimele minute. Valentin Mihaila și Olimpiu Moruțan au fost cei care au adus un punct echipei…

- Kosovo – Romania 0-0, in preliminariile EURO 2024. Tricolorii nu au reușit sa infranga selecționata kosovara, la Priștina, și astfel sa-și asigure un avantaj decisiv in lupta pentru calificarea in grupele turneului european. Selecționata Romaniei ramane insa pe locul 2, la bataie cu Elveția și Israel.…

- Kosovo și Romania se infrunta vineri, 16.06.2023, de la ora 21:45, in runda cu numarul trei a grupei I de calificare la Campionatul European din 2024. Partida se va desfașura in orașul Pristina, iar terenul va fi foarte greu, dupa ploile zdravene din ultimele zile. Meciul va putea fi urmarit pe site-ul…