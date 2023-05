Stiri pe aceeasi tema

- Actualii copresedinti ai REPER, Ramona Strugariu si Dragos Pislaru, au fost alesi din nou in aceste functii, sambata, la Adunarea Generala a partidului. CITESTE SI BREAKING NEWS Surpriza la mitingul AUR: un deputat recent exlus din grupul PSD, alaturi de George Simion pe scena 19:02 5390 Dana Budeanu…

- Actualii copresedinti ai REPER, Ramona Strugariu si Dragos Pislaru, au fost alesi din nou in aceste functii, sambata, la Adunarea Generala a partidului., potrivit Agerpres.Acestia au obtinut 659 voturi "pentru", iar 101 de delegati s-au abtinut din totalul de 760 de voturi exprimate. CITESTE…

- Dragos Pislaru, copresedinte al REPER, a declarat sambata ca Romania se afla intr-o stare de asediu, facand referire la AUR si „agenda hada a extremismului”, sustinand ca daca partidul condus de George Simion va fi lasat „sa isi faca de cap”, aceasta formatiune va scoate Romania din UE. „Romania se…

- Alegerile din regiunea Gagauzia pentru desemnarea noului guvernator arata ca marea majoritate a populației a ales un candidat pro-rus. Alegerile pentru desemnarea noului bașcan (guvernator) al UAT Gagauzia, din sudul Republicii Moldova, au confirmat opțiunile pro-ruse a majoritații locuitorilor, urmand…

- „Este oficial: Romania are șansa UNICA de a avea un mini PNRR. 10 MILIARDE EURO pentru industria din Romania” – a precizat deputatul REPER Lorant Sas. Intr-o postare pe pagina sa de facebook, deputatul REPER Lorant Sas a anunțat: „Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a confirmat…

- Anunț important facut de CFR Calatori! In perioada Sarbatorilor de Paste, trenurile spre cele mai solicitate destinatii, vor fi suplimentate. „CFR Calatori informeaza ca in perioada Sarbatorilor de Paste sunt asteptate varfuri de trafic si va opera cu intreaga capacitate tehnic disponibila de transport,…

- Joi, 23 februarie, puteți participa la o proiecție inedita despre povestea a doi arhitecți din Timișoara, dar și la expoziții, filme și chiar o sesiune cu psihoterapeut pe tema „Puterea conflictului in cuplu”. La Casa Tineretului are loc o intalnire cu comunitatea de ucrainieni stabiliți in Timișoara,…

- George Cosac a castigat, vineri, alegerile pentru postul de presedinte al Federatiei Romane de Tenis, care au avut loc la Centrul National de Tenis. Fostul tenisman George Cosac (55 de ani) a castigat alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Tenis care au avut loc, vineri, la Centrul National…