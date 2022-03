Cine sunt cei 22 de bărbați scoși sub escortă din România Politistii de imigrari din Arad au scos din tara sub escorta, marti, 22 de straini care se aflau in custodia autoritatilor, urmand ca acestia sa primeasca o interdictie de cinci ani pentru a reveni pe teritoriul Romaniei. Misiunea a fost desfasurata de catre politistii Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) din cadrul Centrului de Cazare a Strainilor luati in Custodie Publica Arad. Strainii sunt barbati cu varste cuprinse intre 19 si 40 de ani, din Bangladesh, Afganistan, Siria si India – se arata intr-un comunicat de presa transmis de IGI. “Cetatenii straini au intrat ilegal in tara noastra,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

