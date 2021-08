Klaus Iohannis și Florin Cițu participa duminica la ceremonia de Ziua Marinei din portul militar Constanța, prima apariție a celor doi dupa izbucnirea scandalului privind condamnarea din SUA. Statul Major al Forțelor Navale organizeaza o ceremonie in portul militar Constanța dedicata Zilei Marinei Romane la care vor participa președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și premierul Florin Cițu. Potrivit organizatorilor, duminica, intre orele 10.00 și 11.00, in portul militar Constanța va fi organizata o ceremonie in cadrul careia va fi citit ordinul comun al miniștrilor Apararii Naționale, Transporturilor…