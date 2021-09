Cine se află în spatele clubului de fotbal Sheriff Tiraspol, echipa care a bătut Real Madrid Cea mai mare supriza din istoria Champions League s-a produs aseara. Echipa Sheriff Tiraspol, care reprezinta Republica Moldova, a invins in deplasare Real Madrid, cu 2-1, și are maxim de puncte intr-o grupa in care mai fac parte Inter Milano și Shahtior Donețk. Reporterii AFP s-au deplasat la Tiraspol pentru a afla mai multe despre clubul transnistrean Sheriff și au realizat urmatorul reportaj: Tiraspol este capitala unei nebuloase, de fapt o enclava separatista rusa, Transnistria, inființata pe teritoriul Republicii Moldova dupa un scurt razboi care a avut loc aici dupa prabușirea URSS, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

