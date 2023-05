Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina este acuzata de Rusia ca a atacat cu drone Kremlinul, cu scopul de a-l ucide pe președintele Vladimir Putin. Atacul ar fi avut loc noaptea trecuta, iar pe rețelele de socializare din Rusia au circulat imagini cu fumul care se ridica deasupra Kremlinului.

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia dupa invazia pe scara larga…

- Președintele chinez Xi Jinping a avut miercuri, 26 aprilie, o discuție telefonica cu Volodimir Zelenski, a anunțat președintele ucrainean, care a punctat ca discuția a fost „lunga și plina de insemnatate”, transmite Reuters.„Am avut o discuție telefonica lunga și plina de insemnatate cu președintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri agentia Associated Press, preluata de Reuters. „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu Zelenski dupa invazia rusa…

- Președintele rus a zburat cu elicopterul la Mariupol, orașul-port din regiunea ucraineana Donețk, locul in care s-a desfașurat una dintre cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina anul trecut, relateaza presa de stat de la Moscova, citata de New York Times . Știre in curs de actualizare…

- Rusii ‘ne ucid cetatenii doar pentru simplul fapt ca sunt ucraineni’, a declarat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anuntand in mesajul sau video zilnic, publicat in cursul noptii trecute pe site-ul presedintiei de la Kiev, in care s-a referit la reuniunea avuta luni cu sefii armatei, ca fortele…

