Cine să ne facă reformele? Ar trebui sa ne miram ca reforma promisa de coaliția de dreapta a președintelui Iohannis bate pasul pe loc? Din postura unui alegator idealist care vede doar enunțurile anti-pesediste venite din PNL sau USR, nu și structura politica a puterii, da, ar trebui sa ne intrebam ce nu merge, de ce nu vedem ca se ... The post Cine sa ne faca reformele? appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- O Timișoara murdara ar trebui in primul rand sa trezeasca rușinea celor care o fac sa fie murdara, care arunca un ambalaj de plastic fara remușcarea celui care a cunoscut acest sentiment dupa o minimala educație in școala și familie. Apoi, o Timișoara murdara ar trebui sa provoace senzații neplacute…

- Consilierii locali timișoreni s-au certat mai mult de jumatate de ora pe forma gramaticala a unui simplu cuvant atunci cand au dezbatut un proiect de hotarare care stabilea imparțirea pe categorii profesionale a membrilor viitorului consiliu de administrație al societații Colterm. Pe ce nu s-au certat…

- Timișoara trebuie sa faca orice efort financiar pentru a intra in poseseia Casei Muhle, este opinia viceprimarului PNL al Timișoarei, Cosmin Tabara. El mai spune doar ca acea cladire ar trebui sa fie pusa in valoare, iar in curte sa reapara sere cu flori. Casa Muhle ar trebui sa intre in posesia municipalitații,…

- Premierul Florin Cițu a ținut sa descrie puțin din experiența americana dupa ce a fost, alaturi de președintele Iohannis, la recepția organizata de Ziua Americii: „Am absolvit acolo, am lucrat acolo, am spalat vase”. El susține ca sunt multe lecții pe care le-am invațat cu toții de la SUA, iar unele…

- Politic Declarație politica deputat PSD Florin Piper-Savu – Apetit pentru reforme sau pentru dictatura? iunie 30, 2021 11:06 Aroganța lui Cițu nu are limite! Pentru premierul austeritații, Parlamentul „e o problema”. In ultimele sale declaratii, premierul Citu spune ca nu mai are de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit marti ca este neconstitutionala revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului, urmand ca aceasta sa isi reia pozitia dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, in sedinta de marti, Curtea…

- Fostul primar Nicolae Robu continua razboiul sau personal cu actualul edil-sef, Dominic Fritz. De aceasta data el se cooara la a promova un mare neadevar, afirmand ca Primaria Timisoara a fost amendata cu 21 de milioane de euro pentru certificatele verzi de la Colterm. Mai mult, in postarea sa pe Facebook,…

- Ce ar trebui sa știe un pacient despre trombofilie și tromboza profunda a membrelor inferioare? Și cand ar trebui sa iși faca probleme? Apariția SINDROMULUI DUREROS ABDOMINAL ACUT ar trebui sa ingrijoreze? ”Trombofilia este definita ca o susceptibilitate mostenita sau dobandita de a dezvolta tromboze…