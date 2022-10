Cine poate beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței, în sezonul rece 2022 – 2023 Ajutorul pentru incalzirea locuinței in sezonul rece 2022-2023 poate fi solicitat de catre familiile și/sau persoanele singure cu un VENIT net mediu lunar de pana la 1.386 lei/persoana, in cazul familiei și de pana la 2.053 lei, in cazul persoanei singure. Ajutorul de incalzire se acorda pe perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, pe baza de cerere și declarație pe propria raspundere privind componența familiei, veniturile membrilor acesteia, bunurile mobile și imobile deținute, sistemul de incalzire utilizat etc. Direcția de Asistența Sociala Deva va prelua CERERI pentru… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

