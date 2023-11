Stiri pe aceeasi tema

- 20 noiembrie este o zi cu o semnificație istorica profunda, marcand evenimente importante atat in istoria Moldovei, cat și la nivel global. De-a lungul secolelor, aceasta data a fost martora unor momente cruciale, de la alegeri imperiale și inaugurari de monumente arhitecturale, pana la conflicte mondiale…

- In doar cateva zile se vor deschide targurile de Craciun in toata Romania. Timp de aproape doua luni, turiștii autohtoni și straini se pot bucura de atmosfera de sarbatoare din marile orașe ale țarii.

- Prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil” iși gandește outfiturile pana in cele mai mici detalii și le pregatește din timp cand are de onorat vreo invitație la un eveniment monden. Inainte de Gala Radar de Media, Ilinca Vandici a fost luata prin surprindere de un accident vestimentar, care i-a dat planul…

- Evenimentele de teambuilding ofera angajaților o oportunitate valoroasa de a se apropia, de a colabora și de a dezvolta un sentiment de unitate. Deși aceste activitați sunt toate despre munca in echipa, ele prezinta și o provocare unica: ce ar trebui sa poarte toata lumea? Codul vestimentar pentru un…

- Eleganța este mereu un plus pentru Mugur Mihaescu! Nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Actorul se imbraca intotdeauna la patru ace. Iata cum a fost vazut și filmat acesta chiar in București!

- Cristina Batlan va imbraca din nou rochia de mireasa, la 50 de ani! Divorțata dupa o casnicie ce a durat 26 de ani, afacerista ale carei fabrici de pantofi incalța oameni de pe doua continente, este hotarata sa se casatoreasca la anul. Fosta ”Leoaica” de la ”Imperiul Leilor”, care are o cifra de afaceri…

- Familia regala britanica, in special Prințul William, Kate Middleton și copiii lor, prefera culoarea albastru in ceea ce privește vestimentația, ceea ce reflecta nu doar estetica, ci și valorile de calm, responsabilitate și patriotism, subliniind tradiția și continuitatea monarhiei in societate.

- Mentionez ca m-am limitat la unele monumente din Capitala Romaniei, avand constiinta existentei unor opere sculpturale similare in numeroase locuri de pe teritoriul tarii noastre. Incep articolul de fata cu evocarea unor statui semnificative pentru istoria romanilor: *Stefan cel Mare, Domnitorul Moldovei…