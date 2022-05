Cine mai înțelege moda? Teniși rupți, vânduți de brand de top cu 1.850 dolari Brandul de lux Balenciaga șocheaza lumea modei și scoate la vanzare un model mai puțin obișnuit, teniși rupți și murdari. Prețul unei astfel de perechi este de 1.850 de dolari. Conform CNN, citat de observatornews.ro, Balenciaga a inceput aceasta noua campanie in care promoveaza o gama de pantofi sport aparent invechiti si stricati, cu pretul […] The post Cine mai ințelege moda? Teniși rupți, vanduți de brand de top cu 1.850 dolari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

