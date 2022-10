Cine le satisface românilor fanteziile în materie de amenajare a locuinței? Se spune ca fiecare casa are povestea ei. Cea trecuta și cea prezenta, in funcție de cine o locuiește, cine o renoveaza…Romanii au prins gustul amenajarilor de tot felul, ba chiar extravagante, potrivit specialiștilor in domeniu. Cine le satisface romanilor noile fantezii in materie de amenajare a locuinței? Haideți sa aflam. Din 2020, odata cu perioada de lockdown instalata in Romania, romanii au cautat idei de amenajare interioara, iar cei cu posibilitați și-au indreptat atenția catre achiziția de case, pe care prefera sa le amenajeze cu materiale premium. Diseno este unul dintre renumitele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție aniverseaza astazi implinirea a 20 de ani de activitate la Cercul Militar Național din București. La eveniment participa atat președintele Klaus Iohannis, reprezentanți ai unor instituții publice din Romania și din strainatate, precum și ai autoritaților specializate…

- BNR a anunțat joi un curs al dolarului de peste 5 lei, un maxim al tuturor timpurilor, in linie cu evoluțiile de pe piața internaționala. Crusul afișat de BNR era de 5,0103 lei (creștere de 0,68%), in timp ce euro este cotat la 4,9412, in scadere ușoara. Creșterea vine dupa ce moneda americana a trecut…

- "Nicio reducere" pentru cei ce au depasit plafonul anul trecut Foto: radioiasi.ro Realizator: Daniela Petrican - Prețul de închidere al pieței de energie electrica de la București a scazut la finalul saptamânii, pâna la 662 de lei pe MWh, potrivit datelor OPCOM. Este cea mai…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul spot la energie electrica din Romania scade continuu de cateva zile, iar azi prețurile au scazut și pe piețele din Europa. Prețul de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU) de energie electrica de la București este, maine, de doar 1.486 de lei/MWh, potrivit datelor…

- Grevele declansate de angajatii companiilor aeriene continua sa creeze probleme, inclusiv in Europa. Spania este un ultim exemplu in acest sens, astfel ca romanii care vor sa calatoreasca pe calea aerului inspre si dinspre aceasta tara sunt sfatuiti sa se informeze din timp despre eventuale modificari…

- Cel de al cincilea pacient, victima a accidentului de autocar din Bulgaria, a ajuns in București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Viktor Orban prezice sfarșitul occidentului. Prezent la Tușnad, liderul maghiar a facut o radiografie la sange a eșecului țarilor europene in razboiul din Ucraina. In fața a peste 2.500 de maghiari,Viktor Orban a ținut un discurs de aproape doua ore despre starea Europei și efectul sancțiunilor care…

- Lemon.io, start-up ucrainean care funcționeaza ca un marketplace de joburi pentru programatorii independenți, s-a lansat pe piața din Romania și cauta sa recruteze mai mult de 100 de specialiști IT de pe piața locala pentru a li se alatura celor peste 60 de programatori romani care lucreaza deja lucreze…