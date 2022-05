Cine intentioneaza sa ridice un nou imobil de patru etaje, in Mamaia Sat

Stiri pe aceeasi tema

- Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ridicarii unei cladiri de tip hotelier in…

- Magazinul Hornbach ar urma sa se deschida in acest an la Constanta Lucrarile la viitorul magazin sunt in toi, iar acum investitorii au decis sa modifice sensul giratoriu din zona pentru a facilita accesul la locatie Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii…

- Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in municipiul Constanta Cele doua imobile ce urmeaza a fi edificate pe strada Baba Novac vor fi de 9, respectiv 10 etaje Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind…

- Va fi amplasat in municipiul Constanta, Statiunea Mamaia, Careul 58, lot 3, zona Hotel Astoria, judetul Constanta Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul societatii Astoria Mamaia SRL. Mediul a decis ca "Nu este…

- Comentariile Observatiile Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 23.03.2022 Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul imobiliar al celor de la Maurer Imobiliare Land Constanta SRL. Decizia…

- Este vorba de proiectul "Construire imobil D P 7E ndash; locuinte colective cu parcare la demisol, spatii comerciale la parter si realizare spatii tehnice" Vesti bune de la Mediu pentru Wave House SRL, Gazzo Premium SRL, Gas Port Oil SRL. Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a decis ca nu este…

- Este vorba de proiectul "Consolidare, modernizare, supraetajare imobil existent S P la imobil S P 2E M cu functiunea de structura turistica, organizare de santier" Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a dat raspuns pozitiv cu privire la acordul de mediu pentru proiectul initiat de Cristian Ioan…

- Investitia este propusa a fi amplasata in Constanta, str. Baba Novac nr. 165, lot 3 1, jud. Constanta Country Estate SRL a fost infiintata in anul 2017, cu sediul social pe strada Ion Luca Caragiale, din municipiul Constanta Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat de raspunsul…