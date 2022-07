Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Mircea Geoana, iși pregatește terenul pentru candidatura la alegerile prezidențiale care sunt programate in 2024, dar care ar putea avea loc cu un an mai devreme in cazul in care Klaus Iohannis va fi numit secretar general al NATO ca succesor al lui Jens Stoltenberg și va…

- O mișcare care va da peste cap toate calculele unor analiști improvizați este plecare anticipata a lui Klaus Iohannis din poziția de președinte al Romaniei. Oricat ar parea de hazardata, o asemenea mutare este in realitate previzibila. Și anunțata anticipat. In cele din urma, chiar și Klaus Iohannis…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, la Bistrita, ca noul Concept Strategic, ce urmeaza sa fie aprobat saptamana viitoare la summit ul de la Madrid, va aduce o abordare coerenta, holistica a celor cinci domenii operationale ale NATO terestru, aerian, naval, cibernetic…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a spus sambata, la Bistrița, ca in urma adoptarii noului concept strategic al NATO la summitul care urmeaza la Madrid, Alianța va avea o viziune coerenta, multidimensionala, de ultima generație pentru flanc

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a spus sambata, la Bistrița, ca in urma adoptarii noului concept strategic al NATO la summitul care urmeaza la Madrid, Alianța va avea o viziune coerenta, multidimensionala, de ultima generație pentru flancul estic și pentru Romania. Secretarul general…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri, la Cluj, ca anticipeaza o derulare de lunga durata a razboiului din Ucraina, in conditiile in care nu exista suficient de multe forte ca una dintre cele doua parti sa castige decisiv pe terenul de lupta, informeaza Agerpres.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, anticipeaza un razboi de lunga durata in Ucraina, in conditiile in care nu exista suficient de multe forte pentru ca una dintre cele doua parti sa castige decisiv pe campul de lupta.

- Sorin Grindeanu se arata convins ca actualul adjunct al secretarului general al NATO, Mircea Geoana, „ar fi un candidat redutabil” la presedintia Romaniei, subliniind ca este nevoie de o „discutie in serioasa” in PSD daca acesta poate candida cu sustinerea partidului. Mircea Geoana a vorbit despre o…