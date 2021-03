Cine i-a trimis mesaje antisemite actriței Maia Morgenstern Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București a transmis, luni, ca a fost reținuta, pentru 24 de ore, persoana care a trimis un mail cu mesaje antisemite și amenințari cu moartea la adresa actriței Maia Morgenstern. Procurorii din cadrul Parchetului au dispus urmarirea penala dupa ce, in data de 27 martie, suspectul respectiv a trimis de pe adresa de email un mesaj cu caracter antisemit, ce conținea mai multe amenințari cu moartea la adresa actriței Maia Morgenstern. Dupa ce, sambata seara, actrița și directoarea Teatrului Evreiesc de Stat a depus o plangere penala impotriva persoanei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

