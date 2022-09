La Pro TV face senzație din nou ”Sunt celebru, scoate-ma de aici”, emisiunea in care vedetele concurente se lupta cu propriile limite, frici și scarbe. Reality show-ul a debutat cu o cina copioasa, in care cele 12 vedete ce se bat pentru tilul de ”Rege” ori ”Regina a Junglei”, au gustat frigarui de insecte, ciorba de paianjeni, mancare de viermi, ochi de vaca, creier cu mix de gandaci sau tarantula la gratar. Insa, dincolo de meniul cu care au fost intampinați concurenți și de care s-au oripilat telespectatorii, secretul din spatele camerelor de luat vederi este ca cei aflați sub semnul competiției…