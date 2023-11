Stiri pe aceeasi tema

- Deși formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena, relația Giuliei Anghelescu și a lui Vlad Huidu nu a fost lipsita de momente tensionate. In trecut, cei doi au ajuns sa se desparta pentru un an și jumatate, ca mai apoi sa ajunga la concluzia ca nu pot sta separat.

- America Express, 29 octombrie 2023. Giulia Anghelescu a avut parte de un moment neașteptat! In drumull inspre cea de-a doua proba, concurenta s-a accidentat. Sub privirile lui Vlad Huidu, aceasta a alunecat și a cazut. Soțul ei a fost alaturi de ea și a ajutat-o la timp.

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost desparțiți un an și jumatate la inceputul relației lor. Intr-un interviu pentru revista VIVA!, artista a marturisit cum au ajuns la separare, dar și cat de benefica a fost decizia pentru cuplul lor. Din 2012 Giulia Anghelescu și Vlad Huidu sunt casatoriți. De-a…

- In ediția de miercuri seara, 25 octombrie, tensiunea, emoțiile și adrenalina și-au spus cuvantul la America Express. Trei dintre echipele de concurenți au fost nevoite sa intre, pentru prima data in acest sezon, in Cursa pentru Ultima Șansa, Alexia Eram numarandu-se printre cele șase vedete. Ce l-a…

- America Express sezon 6 ii aduce in atenția publicului pe Giulia și Vlad, unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul romanesc. Cu toate acestea, puțin știu ce studii are și cu ce se ocupa Vlad Huidu de la America Express sezonul 6. Mulți il cunosc doar ca fratele lui Șerban Huidu, celebrul om…

- Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, au facut dezvaluiri uluitoare in episodul 5 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui. Cei doi au povestit despre experiența vieții lor.

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au trecut prin mai multe schimbari dupa ce au participat la America Express. Cei doi iși monitorizeaza alimentația și iși doresc sa fie intr-o forma cat mai buna. In acest fel, au adaugat și sportul pe lista de preferințe.

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au plecat in aventura vieții lor in America Express, de unde s-au intors cu o mulțime de lecții invațate și experiențe unice. Cei doi au o relație perfecta de mulți ani, iar pentru acest lucru apeleaza la mai multe modalitați prin care sa mențina flacara iubirii aprinsa.…