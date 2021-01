Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proporții pentru fanii emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1! Razvan Fodor de la „Asia Express” a facut „instrucție” cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, in cel mai savuros clip video postat de ei pana acum.

- Din primavara urmeaza sa inceapa noul sezon Chefi la cuțite, iar filmarile deja au inceput! Jurații, prezentatorii și toata echipa sunt pe poziții, iar deja au aparut și primele imagini din cadrul noului sezon! Se pregatesc mari surprize!

- Nunta la Antena 1! Adrian Luca, parte a echipei lui chef Sorin Bontea la ”Chefi la cuțite”, s-a insurat. Tanarul are o mireasca frumoasa. Adrian Luca, fost concurent la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, s-a insurat Dupa terminarea sezonului 8 din show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, Luca a decis sa faca…

- Chiar daca sezonul 8 al emisiunii „Chefi la Cuțite” s-a incheiat, Adrian Luca continua sa-și uimeasca admiratorii cu alte surprize! Tanarul a devenit barbat insurat și s-a casatorit cu aleasa inimii lui, dovada fiind imaginea postata pe rețelele de socializare de la fericitul eveniment, informeaza Antena…

- Adrian Luca a fost unul dintre cei mai indragiți și surprinzatori concurenți din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Recent, acesta s-a casatorit și fanii au putut descoperi cum arata iubita care i-a devenit soție.

- Kani de la Chefi la cuțite uimește din nou! De aceasta data nu talentul lui culinar l-a scos in evidența, ci schimbarea spectaculoasa de look prin care a trecut. Fostul concurent a reușit sa-i lase masca pe fani, dupa ce s-a transformat in... Justin Bieber!

- Dupa eliminarea de la Chefi la cuțite, Foca a fost așteptat acasa, cu brațele deschise, de catre soția lui. Silviu Costan, pe numele lui real, a fost intampinat cum se cuvine de frumoasa roșcata.

- Gina Pistol, cei trei chefi și toata echipa de la „Chefi la cuțite” sunt pe cai mari! Forfota mare in platoul emisiunii culinare, dupa ce cei trei jurați s-au așezat din nou la locurile lor și au așteptat banda minunata cu preparatele concurenților noului sezon. Imagini cu Gina Pistol gravida in platoul…