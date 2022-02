Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul IT fondat în America de catre un antreprenor de origine româna a ajuns sa fie evaluat la 1,4 miliarde de dolari, în urma celei mai recente runde de investiții pe care a obținut-o la început de an 2022. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Polițistul american de origine romana Tyler Moldovan, impușcat de opt ori in timpul unei intevenții in orașul Phoenix, este in continuare in stare critica, dar stabila, in spital. Ambasadorul roman la Washington, Andrei Muraru, a spus luni intr-o intervenție la Digi24 ca ca a vorbit cu familia polițistului…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, face apel pentru donatii in sprijinul ofiterului de politie Tyler Moldovan, de origine romana, aflat in stare critica, dupa ce a fost impuscat in timpul unei operatiuni in statul Arizona. Andrei Muraru scrie pe pagina sa de Facebook ca in momentele de cumpana…

- Un polițist american de origine romana a fost impușcat la inceputul acestei saptamani in timpul unei misiuni in Phoenix, Arizona. Tanarul ofițer Tyler Moldovan, 22 de ani, se afla in spital, in stare critica, unul din gloanțe nimerindu-l in cap. Rudele și prietenii au inițiat o campanie de strangere…

- Numarul migrantilor care lucreaza departe de casa a crescut rapid in ultimii 10 ani, iar banii trimisi de acestia in tara natala insumeaza mai mult decat totalul investitiilor straine si ajutorului pentru dezvoltare pentru aceste tari, potrivit unui studiu al Centrului pentru analiza migratiei din cadrul…

- Actrița Maia Morgestern nu este la prima sa colaborare internaționala, daca va mai amintiți a jucat și in niște filme la Hollywood, de exemplu, in rolul mamei lui Iisus, in „Patimile lui Hristos”. Și de data aceasta actrița joaca tot rolul unei mame, iar solista Airyen Vay o joaca pe fiica ei. In videoclip…