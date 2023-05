Cine este românul implicat în tentativa de asasinare a procurorului general al Bulgariei Ovidiu Semenescu se pare ca a facut parte dintr-un grup criminal organizat care ar fi șantajat politicieni de la Sofia. Acesta este un personaj celebru in Romania, inculpat intr-unul dintre cele mai mari dosare instrumentate la DNA Ploiești. Ovidiu Semenescu se pare ca a facut parte dintr-un grup criminal organizat care ar fi șantajat politicieni de la Sofia. Numele parlamentarilor apareau intr-un raport realizat de autoritațile bulgare pentru Comisia europeana și viza contrabanda de țigari „Bulgartabak”, care finanțeaza organizații teroriste precum „Statul islamic”, „Al Nusra”, PKK și regimul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Semenescu se pare ca a facut parte dintr-un grup criminal organizat care ar fi șantajat politicieni de la Sofia. Numele parlamentarilor apareau intr-un raport realizat de autoritațile bulgare pentru Comisia europeana și viza contrabanda de țigari „Bulgartabak”, care finanțeaza organizații teroriste…

- Județul Cluj este in topul locurilor de munca vacante la stat, dupa București. In luna martie a acestui an, instituțiile publice din Romania au pus la bataie 3.000 de job-uri, cat pentru ianuarie și februarie la un loc.

- Procurorii DIICOT efectueaza 15 percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași, Bacau, București, Constanța, Sibiu și alte 22 pe teritoriul Republicii Moldova, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și comercializarea in spațiul Uniunii Europene de substanțe…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat, marti, un text legislativ care va pune capat vanzarii de autoturisme noi echipate cu motoare cu ardere interna din 2035, dupa ce Germania a obtinut o scutire pentru autoturismele care utilizeaza combustibili sintetici, transmit AFP si Reuters.…

- Președintele american Joe Biden se afla in Polonia, a anunțat luni seara agenția de presa de stat PAP, citandu-l pe viceministrul polonez de externe, Piotr Wawrzyk, scriu The Guardian și Al Jazeera . Reporterii Reuters aflați in gara din orașul Przemysl, din sudul Poloniei, au vazut mai multe coloane…

- Editia online a cotidianului The Guardian din Anglia dedica un articol medicilor penali, titrand cu litere de o șchioapa: “Doctori romani anchetati pentru ca refoloseau dispozitive de implant din cadavre” „Procurorii susțin ca un medic, aflat in arest, a efectuat 238 de proceduri pe o perioada de șapte…

- Editia online a cotidianului The Guardian din Anglia dedica un articol medicilor penali, titrand cu litere de o șchioapa: “Doctori romani anchetati pentru ca refoloseau dispozitive de implant din cadavre” „Procurorii susțin ca un medic, aflat in arest, a efectuat 238 de proceduri pe o perioada de șapte…

- Secretarul general al PSD Paul Stanescu declara ca partidul sau nu are nicio emoție cu privire la rotația guvernamentala și la desemnarea lui Marcel Ciolacu ca premier. „Vom avea rotație, alternativa inseamna criza politica” – spune liderul PSD. „Ultima obsesie nascuta in spațiul public – daca se va…