Stiri pe aceeasi tema

- Frans Timmermans, comisarul UE responsabil pentru tranziția verde, se teme de o „insurecție” daca europenii nu se vor putea incalzi la iarna, potrivit interviului pe care comisarul european l-a acordat pentru The Guardian. Actualul vicepreședinte al Comisiei Europene vede o șansa „foarte mare” ca un…

- ”In urma articolelor aparute in presa referitoare la obligatiile de plata catre Alstom Transport S.A., facem precizarea ca Metrorex a achitat o parte din sumele aferente serviciilor realizate in anul 2022 si continua sa plateasca facturile ce vor fi emise in acest an. Pentru achitarea integrala a obligatiilor…

- COMUNICAT DE PRESA Avand in vedere ca buruiana Ambrozia constituie o cauza majora a alergiilor in aceasta perioada, facem urmatoarele precizari: Ambrozia este o planta perena invaziva care crește spontan Post-ul DSP Dambovița, atenționari cu privire la ambrozia. Simptomatologia alergiei și obligațiile…

- O tanara de 24 de ani a fost ranita in urma unui accident produs in acesta dimineata, pe Calea Bucuresti din Craiova. Potrivit oamenilor legii, in urma impactului dintre doua autoturisme, unul s-a rasturnat pe sosea. Victima se afla in autoturismul rasturant. Reprezentantii IPJ Dolj spun ca in accident…

- O delegație militara NATO s-a aflat in țara noastra, in perioada 9-13 mai, intr-o activitate ce a vizat atat procesul de cunoaștere a specificului forțelor aeriene NATO, a evoluției eAP pe flacul estic al NATO, cat și intarirea relațiilor bilaterale intre subofițerii de comanda din forțele aeriene aliate.…

- Interesul pentru voluntariat in sprijinul refugiatilor ucraineni care ajung in punctul de trecere a frontierei din orasul tulcean Isaccea a scazut in ultima perioada fata de primele zile ale razboiului din Ucraina, a remarcat, intr o declaratie pentru AGERPRES, mediatorul cultural al asociatiei Salvati…

- FOTO| Sportivii Lotului Național de Culturism și Fitness, vizita la Manastirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia in prezența Inaltpreasfințitului Irineu Arhiepiscop al Alba Iuliei FOTO| Sportivii Lotului Național de Culturism și Fitness, vizita la Manastirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia in…

- Roger Federer (40 de ani) și-a anunțat prezența la turneul ATP 500 de la Basel, care se va desfașura in perioada 22 octombrie - 30 octombrie. Elvețianul e in plin proces de recuperare dupa doua intervenții chirurgicale suferite la genunchi. Au mai ramas doar cateva luni pana cand Roger Federer va pași…