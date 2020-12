Stiri pe aceeasi tema

- Theo Trandafirescu, medic american de origine romana, a declarat, sambata, ca nu a avut nici o reacție adversa, dupa ce i s-a administrat in SUA prima doza de vaccin Pfizer-BioNTech, acelasi tip de vaccin anti-COVID care va fi utilizat si in Romania, incepand cu 27 decembrie, noteaza Antena 3.Specialist…

- Premierul Benjamin Netanyahu a devenit sambata primul cetatean israelian care se vaccineaza impotriva COVID-19 si le-a cerut conationalilor lui sa-si depaseasca temerile si scepticismul, cu o zi inaintea lansarii oficiale a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus, transmit DPA si AFP. „Este…

- Peste 137.000 de britanici au fost deja vaccinați impotriva coronavirusului. Conform Ministerului Sanatații din Marea Britanie, cu prima doza a vaccinului impotriva Covid-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech au fost vaccinate 137.000 de persoane. Marea Britanie a fost prima țara din lume care a autorizat…

- Germania, Franta, Italia si alte cinci state europene isi vor coordona lansarea campaniilor de vaccinare impotriva Covid-19, au anuntat, marti, ministrii Sanatatii din aceste tari, intr-un comunicat comun, transmite Reuters. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete…

- Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba ar urma sa nu fie vaccinati impotriva covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din…

- Romanii din Marea Britanie care vor fi vaccinați impotriva Covid19 ar putea primi coduri QR pe telefoanele lor mobile pentru a li se permite sa participe la evenimente mari. Cu toate ca premierul Boris Johnson a declarat ca vaccinul nu este obligatoriu, mai multe surse din Guvern sunt de parere ca…

- Imunologul Anthony Fauci a dat asigurari ca vaccinurile impotriva Covid-19 de la Pfizer/BioNTech si Moderna sunt sigure, desi au fost dezvoltate intr-un timp record. „Viteza procesului de dezvoltare nu a compromis siguranta si nici integritatea stiintifica”, a spus Anthony Fauci in timpul…

- Fondatorul și directorul BioNTech, Ugur Sahin, spune ca lansarea vaccinului impotriva Covid-19 in luna decembrie a acestui an este posibila, a anunțat AFP pe Twitter. Maine va fi depusa cererea pentru autorizare in SUA, iar saptamana viitoare, in Europa, a spus el.